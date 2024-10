Italia, Buffon: “Nazionale ambiziosa, ci aspettiamo prestazioni come quelle di settembre” (Di lunedì 7 ottobre 2024) Gigi Buffon, capodelegazione azzurro, ha parlato da Coverciano, sede del ritrovo della Nazionale dell’Italia in vista degli impegni di Nations League: “Abbiamo una squadra giovane che ha già dimostrato cose importanti, anche umanamente. Sono migliori di prima dopo quello che hanno vissuto e questo rende la Nazionale ancora più ambiziosa“. Buffon ha poi aggiunto: “Le vittorie contro Francia e Israele non mi hanno sorpreso perché sapevo che il nostro livello è molto alto e che abbiamo giocatori di valore. Non hanno fatto altro che confermare certe aspettative e, come ho detto loro, è il tipo di prestazioni che ci aspettiamo. Erano state le partite precedenti ad avermi sorpreso“. Italia, Buffon: “Nazionale ambiziosa, ci aspettiamo prestazioni come quelle di settembre” SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Gigi, capodelegazione azzurro, ha parlato da Coverciano, sede del ritrovo delladell’in vista degli impegni di Nations League: “Abbiamo una squadra giovane che ha già dimostrato cose importanti, anche umanamente. Sono migliori di prima dopo quello che hanno vissuto e questo rende laancora più“.ha poi aggiunto: “Le vittorie contro Francia e Israele non mi hanno sorpreso perché sapevo che il nostro livello è molto alto e che abbiamo giocatori di valore. Non hanno fatto altro che confermare certe aspettative e,ho detto loro, è il tipo diche ci. Erano state le partite precedenti ad avermi sorpreso“.: “, cidi” SportFace.

