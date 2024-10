Istituto Radice Alighieri di Catona: consegnati i certificati d’esame Cambridge (Di lunedì 7 ottobre 2024) Importante e partecipato momento di aggregazione e gioia per l’Istituto comprensivo Radice Alighieri di Catona. Presso la scuola primaria dell’ Istituto, si è svolta la cerimonia di consegna dei prestigiosi certificati d’esame Cambridge, dedicati ai livelli Movers, Flyers e Ket.L’evento ha Leggi tutta la notizia su Reggiotoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Importante e partecipato momento di aggregazione e gioia per l’comprensivodi. Presso la scuola primaria dell’, si è svolta la cerimonia di consegna dei prestigiosi, dedicati ai livelli Movers, Flyers e Ket.L’evento ha

Reggiotoday.it - Istituto Radice Alighieri di Catona: consegnati i certificati d’esame Cambridge

Premi di studio Girolamo Tripodi, si parte con l’Istituto comprensivo Radice Alighieri - Questa iniziativa è stata organizzata, così come le precedenti edizioni, in ottemperanza dell’art. . . 3 dello Statuto della Fondazione che, tra le. . Anche per l’anno scolastico 2023/2024 la fondazione Girolamo Tripodi ha promosso i Premi di studio Girolamo Tripodi, che sono giunti alla V ... (Leggi la notizia)

“Premi di Studio Girolamo Tripodi”, si parte con l’Istituto Comprensivo Radice Alighieri - . Anche per l’anno scolastico 2023/2024 La Fondazione Girolamo Tripodi ha promosso i “Premi di Studio Girolamo Tripodi”, che sono giunti alla V edizione. . 3 dello Statuto della Fondazione che, tra le. Tale iniziativa è stata organizzata, così come le precedenti edizioni, in ottemperanza ... (Leggi la notizia)