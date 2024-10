Israele-Hamas, Biden a un anno da attacco: “Non ci arrenderemo mai fino a ritorno ostaggi” (Di lunedì 7 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Non ci arrenderemo mai finché non riporteremo a casa sani e salvi tutti gli ostaggi rimasti" nella Striscia di Gaza. A dichiararlo il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, in una nota in occasione del primo anniversario del massacro del 7 ottobre. "Oggi e ogni giorno, penso agli ostaggi e alle loro famiglie. Ho Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di lunedì 7 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Non cimai finché non riporteremo a casa sani e salvi tutti glirimasti" nella Striscia di Gaza. A dichiararlo il presidente degli Stati Uniti, Joe, in una nota in occasione del primo anniversario del massacro del 7 ottobre. "Oggi e ogni giorno, penso aglie alle loro famiglie. Ho

