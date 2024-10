Iranleader Forza Quds sembra scomparso

(Di lunedì 7 ottobre 2024) 0.17 Due alti funzionari iraniani hanno riferito a Reuters di aver perso i contatti con il capo della, Esmail Qaani, dopo gli attacchi israeliani a Beirut, in cui è stato ucciso il leader Hezbollah, Hassan Nasrallah. Qaani si trovava nella periferia meridionale di Beirut durante un attacco che mirava al nuovo leader di Hezbollah Hashem Safieddine. Tuttavia, secondo le fonti, non ci sarebbe stato un incontro tra Qaani e Safieddine. L'Iran e Hezbollah non sono riusciti a ristabilire i contatti con Qaani. (Servizitelevideo.rai.it)