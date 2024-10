Inzaghi “In A tante squadre forti. Thuram? Spero rientri presto” (Di lunedì 7 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – E’ stato Simone Inzaghi il grande protagonista del Premio Manlio Scopigno. Al Salone d’Onore del Coni, a Roma, è andata in scena la cerimonia di consegna del riconoscimento dedicato all’allenatore che guidò il Cagliari alla conquista dello scudetto del 1970. Il tecnico dell’Inter ha trionfato come miglior allenatore della Serie A 2023/24. “La nostra rosa è all’altezza per competere su ogni fronte, poi abbiamo una società forte con dirigenti capaci – le dichiarazioni a margine di Inzaghi -. Ci sono tante squadre che si sono rinforzate e vorranno contendere all’Inter il campionato. La pressione ce l’abbiamo tutti. Le prime sette giornate ci hanno dimostrato che tutte le gare sono insidiose, cercheremo di fare del nostro meglio”. Unlimitednews.it - Inzaghi “In A tante squadre forti. Thuram? Spero rientri presto” Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – E’ stato Simoneil grande protagonista del Premio Manlio Scopigno. Al Salone d’Onore del Coni, a Roma, è andata in scena la cerimonia di consegna del riconoscimento dedicato all’allenatore che guidò il Cagliari alla conquista dello scudetto del 1970. Il tecnico dell’Inter ha trionfato come miglior allenatore della Serie A 2023/24. “La nostra rosa è all’altezza per competere su ogni fronte, poi abbiamo una società forte con dirigenti capaci – le dichiarazioni a margine di-. Ci sonoche si sono rinforzate e vorranno contendere all’Inter il campionato. La pressione ce l’abbiamo tutti. Le prime sette giornate ci hanno dimostrato che tutte le gare sono insidiose, cercheremo di fare del nostro meglio”.

Inzaghi "In A tante squadre forti. Thuram? Spero rientri presto" - Il tecnico dell'Inter ha ricevuto il premio Scopigno ROMA - È stato Simone Inzaghi il grande protagonista del Premio Manlio Scopigno. Al Salone d'Onore del Coni, a Roma, è andata in scena la cerimonia di consegna del riconoscimento dedicato all'allenatore che guidò il Cagliari alla conquista ... (Ilgiornaleditalia.it)

Inzaghi "In A tante squadre forti. Thuram? Spero rientri presto" - Il tecnico dell'Inter ha ricevuto il premio Scopigno ROMA - È stato Simone Inzaghi il grande protagonista del Premio Manlio Scopigno. Al Salone d'Onore del Coni, a Roma, è andata in scena la cerimonia di consegna del riconoscimento dedicato all'allenatore che guidò il Cagliari alla conquista ... (Ilgiornaleditalia.it)

Inzaghi - offerta importante dall’Inghilterra. Risposta netta! – SI - it 2014-2024 - Tutti i diritti riservati . Il tecnico dell’Inter non ha esitato nemmeno per un momento: rimarrà a Milano ed ha mandato una risposta chiara e netta con chi proverà a portarlo via. Ha vinto quasi tutto quello che poteva vincere sulla panchina nerazzurra: due volte la Coppa Italia, tre ... (Inter-news.it)