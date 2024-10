Influenza, come distinguerla dagli altri virus respiratori: il vademecum (Di lunedì 7 ottobre 2024) Mentre la campagna vaccinale contro l'Influenza ha già preso il via, c'è molta difficoltà a riconoscere il classico virus stagionale con tanti altri che circolano contemporaneamente: ecco come distinguerli Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Mentre la campagna vaccinale contro l'ha già preso il via, c'è molta difficoltà a riconoscere il classicostagionale con tantiche circolano contemporaneamente: eccodistinguerli

Ilgiornale.it - Influenza, come distinguerla dagli altri virus respiratori: il vademecum

Carlo Conti svela come sarà Sanremo 2025: “Un Festival allegro e soprattutto veloce, altrimenti mi annoio!”. E a proposito di Amadeus… - Intervistato dal settimanale Chi, alla domanda riguardo il successo duraturo di Tale e Quale Show, Conti ha risposto: La forza del programma risiede nelle trasformazioni dei protagonisti. Questo aspetto affascina tutte le generazioni, dai più piccoli agli adulti, incuriositi nel vedere come una ... (Leggi la notizia)

Il popolo della Lega sul pratone di Pontida: chi sono gli ospiti (da Orban a Vannacci) e perché non sarà un raduno come gli altri - Prima del segretario leghista dovrebbero prendere la parola, tra gli altri, i governatori, i ministri e gli ospiti stranieri. Previsto anche - è la sua prima volta sul palco più importante della Lega - Roberto Vannacci. Presenti anche l'olandese Geert Wilders, il portoghese André Ventura, e la ... (Leggi la notizia)

Riforma del voto in condotta, Vecchioni: “Giusto che il 5 significhi bocciatura, ma i veri problemi della scuola sono altri, come gli stipendi dei docenti che sono una vergogna mondiale” - L'articolo Riforma del voto in condotta, Vecchioni: “Giusto che il 5 significhi bocciatura, ma i veri problemi della scuola sono altri, come gli stipendi dei docenti che sono una vergogna mondiale” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. Roberto Vecchioni, cantautore e docente, ha ... (Leggi la notizia)