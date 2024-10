Il turismo pratese a Rimini Quattro pacchetti doc per far conoscere il territorio

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Nel cuore della nuova edizione di Fiera Orchidea, allestita da Piante Mati 1909 a Pistoia (Cna mainpartner) un padiglione è stato dedicato alle eccellenze dell’agroalimentare e dell’artigianato artistico toscano, con stand organizzati in partnership con Cna Toscana Centro che associa oltre 5000 imprese tra Prato e Pistoia. Ad aprire la Mostra Orchidea 2024 è stato il convegno dedicato alsostenibile, realizzato in collaborazione con Cnae Commercio, presieduta da Elisabetta Norfini, in cui sono intervenuti anche il presidente di Cna Toscana Centro Claudio Bettazzi, la vicepresidente nazionale Cna Elena Calabria, il vicepresidente della Provincia di Pistoia Gabriele Giacomelli, Francesco Mati contitolare di Piante Mati, Maria Teresa Mormone To dell’Agenzia Malaparte Viaggi, e la coordinatrice dell’Unione Agroalimentare Giada Lenzi. (Lanazione.it)