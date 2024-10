Anteprima24.it - Il presidente Magliocca designato dall’Upi per il nuovo mandato del Comitato Europeo delle Regioni

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiIldella Provincia di Caserta Giorgioè stato ufficialmentetra i rappresentanti dell’UnioneProvince d’Italia (Upi) in seno alla delegazione italiana al(Cdr), per ilgennaio 2025/gennaio 2030. I nominativi dei rappresentanti Upi scelti per il prestigioso incarico a Bruxelles sono stati inviati daldell’Unione Province d’Italia Michele de Pascale al Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, sen. Roberto Calderoli. Per ilsi tratta di una conferma al Cdr, di cui fa parte dal gennaio 2020 e nell’ambito del quale ha aderito al Ppe (Partito popolare).è componentecommissioni CIVEX (Cittadinanza, governance, affari istituzionali ed esterni) e SEDEC (Politica sociale, istruzione, occupazione, ricerca e cultura).