Il dialogo impossibile di Berrettini con la bimba cinese | Sono un po’ più vecchio di te… – Il video

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Solo soletto prima di entrare sul terreno da gioco del torneo Atp Shanghai Masters, Matteoha pensato bene di sciogliere la tensione scambiando due parole con l’unica interlocutrice possibile: lapronta a entrare al suo fianco. A immortalare la conversazione «» tra i due è uncircolato sui social.prova ad attaccare bottone e scaldare il cuore della piccola. Che reagisce sorpresa e con qualche imbarazzo. «Ciao! Come stai? Tutto bene?», prova a scogliere il ghiaccio il tennista italiano. Laprobabilmente non mastica molto l’inglese, ma sembra dire all’atleta la sua età. O per lo meno così lui intende. «Io di anni ne ho 28.un po’ piùdi te». La bambina prosegue a guardarlo attonito.fa buon viso a cattivo gioco: «Fortunata tu».