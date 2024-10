Hezbollah: lanciati razzi su Haifa (Di lunedì 7 ottobre 2024) 0.55 Almeno 6 persone sono rimaste ferite dopo che Hezbollah ha lanciato una raffica di razzi sulla città di Haifa, nel nord d'Israele,in tarda serata. Il gruppo militante sostenuto dall'Iran ha dichiarato in una nota di aver lanciato i razzi contro la base militare israeliana di Carmel, mentre le autorità di Tel Aviv hanno segnalato razzi e schegge cadute nei pressi della città. Il Rambam Hospital di Haifa ha dichiarato di aver curato sei persone rimaste leggermente ferite nel bombardamento. (Di lunedì 7 ottobre 2024) 0.55 Almeno 6 persone sono rimaste ferite dopo cheha lanciato una raffica disulla città di, nel nord d'Israele,in tarda serata. Il gruppo militante sostenuto dall'Iran ha dichiarato in una nota di aver lanciato icontro la base militare israeliana di Carmel, mentre le autorità di Tel Aviv hanno segnalatoe schegge cadute nei pressi della città. Il Rambam Hospital diha dichiarato di aver curato sei persone rimaste leggermente ferite nel bombardamento. (Servizitelevideo.rai.it)

Idf, quasi 130 razzi ieri da Hezbollah verso Israele - Lo afferma l'Idf, aggiungendo che l'esercito israeliano "continuerà a operare contro la minaccia dell'organizzazione terroristica Hezbollah in difesa dello Stato di Israele e dei suoi residenti". Nel corso della giornata di ieri, sabato, "circa 130 proiettili sparati dall'organizzazione ... (Quotidiano.net)

Idf, 50 razzi e 2 droni lanciati da Hezbollah contro la Galilea - Al momento non ci sono notizie di feriti negli attacchi. Hezbollah ha sparato contro tutta la Galilea, in particolare 40 razzi sulla parte occidentale. . Intanto il portavoce dell'Idf in lingua araba ha rivelato che Hezbollah ha iniziato a utilizzare il valico di frontiera al Matsna, tra Siria e ... (Quotidiano.net)

Idf: "Colpite alcune basi, ma nessun aereo danneggiato". 50 razzi Hezbollah verso Israele - Dopo l'attacco con oltre 100 missili, Teheran torna a minacciare Tel Aviv: "Pronti a colpire le infrastrutture". E nella notte le Idf tornano a colpire Beirut. (Ilgiornale.it)

Netanyahu: "Israele ha il diritto di rispondere all'Iran e lo faremo". Voci di un attacco imminente - Secondo il primo ministro Israele ha distrutto "gran parte" delle scorte di missili e razzi di hezbollah. Nuovi raid su Beirut e sulla Striscia di Gaza ...(today.it)

Idf, quasi 130 razzi ieri da hezbollah verso Israele - Nel corso della giornata di ieri, sabato, "circa 130 proiettili sparati dall'organizzazione terroristica hezbollah hanno attraversato il Libano per entrare in territorio israeliano". Lo afferma l'Idf, ...(quotidiano.net)

Raid continui di Israele su Beirut. Khamenei: «7 ottobre e attacco Iran operazioni legittime» - Tel Aviv ha messo nel mirino un bunker dove si sarebbero incontrati i vertici della milizia, tra cui Hashem Safi al Din, uno dei più quotati dirigenti di hezbollah per prendere il posto di Nasrallah ...(editorialedomani.it)