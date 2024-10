Grande Fratello, Shaila Gatta delusa da Lorenzo Spolverato: “Mi sembra finto, non gli credo più perché…” (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il triangolo Shaila Gatta – Javier Martinez – Lorenzo Spolverato che tanto ha dato da parlare (e da scrivere!) nelle prime settimane di questa nuova edizione del Grande Fratello potrebbe non esistere più, dando il via a nuovi, sorprendenti, inattesi capitoli nei prossimi cinque mesi. Nella giornata di ieri la ballerina aveva deciso di chiudere con il pallavolista. Dopo le clip che avevano iniziato a girare suoi social, in molti si aspettavano (e qualcuno ci sperava anche!) che il bel 27enne milanese apparisse felice una volta appresa la notizia, invece la sua reazione ha spiazzato praticamente tutti. Lorenzo infatti è sembrato piuttosto indifferente e parlando con Amanda Lecciso ancora una volta l’intenzione di non voler prendere una decisione. Al momento gli sta bene essere amico della Gatta e giocare con Helena Prestes: Se non mi cambia niente? No. Leggi tutta la notizia su Isaechia.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il triangolo– Javier Martinez –che tanto ha dato da parlare (e da scrivere!) nelle prime settimane di questa nuova edizione delpotrebbe non esistere più, dando il via a nuovi, sorprendenti, inattesi capitoli nei prossimi cinque mesi. Nella giornata di ieri la ballerina aveva deciso di chiudere con il pallavolista. Dopo le clip che avevano iniziato a girare suoi social, in molti si aspettavano (e qualcuno ci sperava anche!) che il bel 27enne milanese apparisse felice una volta appresa la notizia, invece la sua reazione ha spiazzato praticamente tutti.infatti èto piuttosto indifferente e parlando con Amanda Lecciso ancora una volta l’intenzione di non voler prendere una decisione. Al momento gli sta bene essere amico dellae giocare con Helena Prestes: Se non mi cambia niente? No.

