Fiorentina-Milan, Marelli: “Tocco Theo-Colpani? Non era da rigore” (Di lunedì 7 ottobre 2024) Fiorentina-Milan. Dagli studi di DAZN, Luca Marelli ha espresso le sue considerazioni sull'arbitraggio dell'incontro Pianetamilan.it - Fiorentina-Milan, Marelli: “Tocco Theo-Colpani? Non era da rigore” Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di lunedì 7 ottobre 2024). Dagli studi di DAZN, Lucaha espresso le sue considerazioni sull'arbitraggio dell'incontro

Post Fiorentina-Milan, Fonseca inca**ato: tutte le parole e le giustificazioni - Paulo Fonseca, allenatore rossonero, ha parlato al termine di Fiorentina-Milan 2-1: le sue dichiarazioni nel post-partita del 'Franchi'. (Leggi la notizia)

Fiorentina, la GIOIA di COMMISSO dopo il Milan: «Weekend PERFETTO» - Abbiamo iniziato con le vittoria della squadra femminile, poi […]. Le parole di Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, dopo la vittoria della viola contro il Milan di ieri sera Rocco Commisso, sui canali social della Fiorentina, ha commentato così la vittoria della Viola contro il Milan. «È ... (Leggi la notizia)

Fiorentina-Milan, Fonseca furioso per i rigori. Su sostituzioni e turnover … - Paulo Fonseca, allenatore rossonero, ha parlato al termine di Fiorentina-Milan 2-1: le sue dichiarazioni nel post-partita del 'Franchi'. (Leggi la notizia)

Pagelle 7° giornata Serie A 2024/2025: voti per il fantacalcio - Fantacalcio pagelle 7° giornata del Campionato di Serie A 2024-2025: statistiche con i marcatori, assist e altri bonus utili ... (calciomagazine.net)

Rigori dati, non dati e parati. E le solite polemiche arbitrali: cosa è successo in Serie A - Nell'ultima giornata di Serie A dominano i calci di rigore. Tre falliti in Fiorentina-Milan e due trasformati in Juve-Cagliari. Proteste vibranti della Roma per un penalty non concesso a Baldanzi nel ... (ilgiornale.it)

Il caos rigori al Milan - I giocatori, in campo, fanno di testa loro non rispettando le gerarchie del tecnico. E dal dischetto, nella gara con la Fiorentina, arrivano due errori su due ... (today.it)