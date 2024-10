Fiorentina-Milan, Ambrosini: “I viola avevano uno spirito diverso” (Di lunedì 7 ottobre 2024) Massimo Ambrosini, ex centrocampista rossonero, in diretta su DAZN, ha commentato la sconfitta di ieri al 'Franchi' contro la Fiorentina Pianetamilan.it - Fiorentina-Milan, Ambrosini: “I viola avevano uno spirito diverso” Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Massimo, ex centrocampista rossonero, in diretta su DAZN, ha commentato la sconfitta di ieri al 'Franchi' contro la

Ambrosini: “Il Milan non ha fatto una buona partita nei dettagli” - Dagli studi di Dazn, l'ex centrocampista del Milan ha commentato la prestazione dei rossoneri nella sconfitta subita contro la Fiorentina ... (ilmilanista.it)

Pagelle Gazzetta: si salvano in pochi. Male Tomori, ma il peggiore in campo è stato Theo - Pagelle Gazzetta: si salvano in pochi. Male Tomori, ma il peggiore in campo è stato Theo Sono in pochi i giocatori del Milan che si sono salvati ieri sera nel match perso contro la Fiorentina: nelle p ... (informazione.it)

La Fiorentina e i suoi trascinatori: le due vittorie in Serie A nel segno di De Gea e Gudmundsson - La Fiorentina approccia la sosta col sorriso, merito del 2-1 sul Milan che ha permesso alla squadra di Palladino di festeggiare la seconda vittoria in campionato, con lo stesso risultato di quella con ... (informazione.it)