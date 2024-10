Finalmente la vera Olimpia. Primo squillo per Messina (Di lunedì 7 ottobre 2024) BASKET di Sandro Pugliese C’era bisogno di una vittoria e vittoria è stata per l’Olimpia Milano che celebra il 31esimo scudetto di fronte al proprio pubblico con un’ampia vittoria contro Sassari per 100-75. I biancorossi scatenano tutta la loro forza offensiva lungo i quaranta minuti ed escono soddisfatti della prestazione. Segnano tutti i dpdodici biancorossi di coach Ettore Messina. La coppia di ali Nikola Mirotic e Zach LeDay (nella foto) produce 30 punti insieme equamente divisi, mentre McCormack al suo esordio italiano chiude con 9 punti. L’energia nel reparto esterni arriva da Stefano Tonut e la sue scorribande che producono 2/3 da 2 e 2/2 da 3, mentre Dimitrijevic dopo un paio di gare scialbe ritrova il filo del discorso con una decina di punti (Bolmaro invece ha dovuto lasciare il campo anzitempo per una scavigliata). Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di lunedì 7 ottobre 2024) BASKET di Sandro Pugliese C’era bisogno di una vittoria e vittoria è stata per l’Milano che celebra il 31esimo scudetto di fronte al proprio pubblico con un’ampia vittoria contro Sassari per 100-75. I biancorossi scatenano tutta la loro forza offensiva lungo i quaranta minuti ed escono soddisfatti della prestazione. Segnano tutti i dpdodici biancorossi di coach Ettore. La coppia di ali Nikola Mirotic e Zach LeDay (nella foto) produce 30 punti insieme equamente divisi, mentre McCormack al suo esordio italiano chiude con 9 punti. L’energia nel reparto esterni arriva da Stefano Tonut e la sue scorribande che producono 2/3 da 2 e 2/2 da 3, mentre Dimitrijevic dopo un paio di gare scialbe ritrova il filo del discorso con una decina di punti (Bolmaro invece ha dovuto lasciare il campo anzitempo per una scavigliata).

