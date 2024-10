“Fedez ha comprato il tuo silenzio?”, Tapiro a Iovino: Staffelli lo provoca, la sua reazione (Di lunedì 7 ottobre 2024) Valerio Staffelli consegna a Iovino il Tapiro di Striscia la Notizia e lo punge citando anche Fedez L'articolo “Fedez ha comprato il tuo silenzio?”, Tapiro a Iovino: Staffelli lo provoca, la sua reazione proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Blogtivvu.com - “Fedez ha comprato il tuo silenzio?”, Tapiro a Iovino: Staffelli lo provoca, la sua reazione Leggi tutta la notizia su Blogtivvu.com (Di lunedì 7 ottobre 2024) Valerioconsegna aildi Striscia la Notizia e lo punge citando ancheL'articolo “hail tuo?”,lo, la suaproviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Tapiro a Cristiano Iovino dopo il caso Ultras - Staffelli : “Fedez ha comprato il tuo silenzio?” - Valerio Staffelli ha consegnato il Tapiro d'oro al personal trainer aggredito a Milano dagli ex guardiaspalle di Fedez, ora agli arresti per l'inchiesta Ultras: "Non mi va di parlare". Tutti i dettagli nella puntata di Striscia di lunedì 7 ottobre.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Tapiro per Iovino. Il personal trainer : “Fedez ha comprato il mio silenzio? Non mi va di parlare” - Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35), Valerio Staffelli consegna quindi il Tapiro d’oro a Iovino. (Golssip.it)