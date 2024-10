«Fabio, non dimenticheremo il tuo sorriso gentile» (Di lunedì 7 ottobre 2024) IL RICORDO. Viavai incessante alla camera ardente del 17enne morto a Levate. Il dolore degli amici e compagni, lunedì 7 ottobre alle 16,30 si terrà una veglia di preghiera nella stessa casa del commiato di Dalmine. Leggi tutta la notizia su Ecodibergamo.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) IL RICORDO. Viavai incessante alla camera ardente del 17enne morto a Levate. Il dolore degli amici e compagni, lunedì 7 ottobre alle 16,30 si terrà una veglia di preghiera nella stessa casa del commiato di Dalmine.

Ecodibergamo.it - «Fabio, non dimenticheremo il tuo sorriso gentile»

