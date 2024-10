Elezioni presidenziali in Tunisia, Saied vince ma è record astensione (Di lunedì 7 ottobre 2024) I risultati definitivi delle Elezioni presidenziali in Tunisia arriveranno nei prossimi giorni, ma se gli exit poll diffusi alla chiusura dei seggi venissero confermati il presidente Kais Saied otterrà una facile conferma con oltre l’89 per cento dei consensi. Una vittoria tanto facile quanto scontata, ma con un sapore amaro: solo il 27,7 per cento degli aventi diritto si è recato alle urne. Si tratta del tasso di partecipazione più basso registrato da quando la Tunisia ha avviato, piena di speranze, la sua primavera araba sulla scia di un movimento popolare favorevole a diritti e democrazia. L’opposizione aveva invitato i cittadini a boicottare il voto Il presidente dell’autorità elettorale, Farouk Bouasker, ha derubricato il problema astensionismo giudicando la partecipazione al voto «rispettabile». Ma il dato dell’affluenza è un indicatore essenziale per capire il clima. Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) I risultati definitivi delleinarriveranno nei prossimi giorni, ma se gli exit poll diffusi alla chiusura dei seggi venissero confermati il presidente Kaisotterrà una facile conferma con oltre l’89 per cento dei consensi. Una vittoria tanto facile quanto scontata, ma con un sapore amaro: solo il 27,7 per cento degli aventi diritto si è recato alle urne. Si tratta del tasso di partecipazione più basso registrato da quando laha avviato, piena di speranze, la sua primavera araba sulla scia di un movimento popolare favorevole a diritti e democrazia. L’opposizione aveva invitato i cittadini a boicottare il voto Il presidente dell’autorità elettorale, Farouk Bouasker, ha derubricato il problema astensionismo giudicando la partecipazione al voto «rispettabile». Ma il dato dell’affluenza è un indicatore essenziale per capire il clima.

