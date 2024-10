Don Coluccia attaccato al Quarticciolo: folla aiuta l’aggressore a fuggire, agente spara in aria (Di lunedì 7 ottobre 2024) Don Coluccia è stato aggredito ieri in strada al Quarticciolo durante una delle sue passeggiate della legalità. folla in strada per aiutare l'uomo a fuggire, un poliziotto ha sparato in aria. Fanpage.it - Don Coluccia attaccato al Quarticciolo: folla aiuta l’aggressore a fuggire, agente spara in aria Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Donè stato aggredito ieri in strada aldurante una delle sue passeggiate della legalità.in strada perre l'uomo a, un poliziotto hato in

Don Coluccia : "Le occupazioni al Quarticciolo sono pilotate dalla criminalità" - Non usa mezzi termini don Antonio Coluccia per parlare del quartiere in cui, durante la sua ultima visita, è stato accolto con insulti e bottiglie lanciate dalle finestre. Un episodio che ha. “Il Quarticciolo è assoggettato alla criminalità organizzata e la libertà dei cittadini non è garantita”. (Romatoday.it)

Don Coluccia : “Torno al Quarticciolo - gli spacciatori non mi fermano” - Il sacerdote è solito recarsi al Quarticciolo con un megafono, pregando e manifestando vicinanza ai cittadini onesti che vivono in contesti problematici, spesso sotto la minaccia degli spacciatori. In un’intervista rilasciata al quotidiano “Il Messaggero”, Don Coluccia ha raccontato le tensioni ... (Romadailynews.it)

Don Antonio Coluccia aggredito durante un corteo antimafia al Quarticciolo di Roma - Prima gli insulti urlati a squarciagola, poi il lancio di sassi e bottiglie. Don Antonio Coluccia aggredito durante un corteo antimafia al Quarticciolo di Roma Un episodio grave per il quale Luisa Regimenti, assessore al personale, sicurezza urbana, polizia locale, enti locali e università della ... (Lanotiziagiornale.it)