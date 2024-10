De Laurentiis furioso con Giuntoli per Lobotka: “Chi mi hai preso?” Il retroscena (Di lunedì 7 ottobre 2024) Lobotka, da incompreso a perno del Napoli di Conte Stanislav Lobotka, centrocampista slovacco del Napoli, sta confermando il suo valore anche sotto la guida di Antonio Conte, diventando uno dei pilastri del gioco azzurro. Eppure, non tutti erano convinti del suo acquisto iniziale. Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha svelato un curioso retroscena sulla reazione di Aurelio De Laurentiis dopo l’arrivo di Lobotka nel gennaio 2020. Il difficile inizio di Lobotka Lobotka arrivò al Napoli dal Celta Vigo per una cifra di circa 20 milioni di euro, ma i suoi primi mesi non furono facili. Durante la gestione di Gattuso, il centrocampista non riusciva a trovare spazio e sembrava lontano dal poter giustificare l’investimento fatto dal club. Napolipiu.com - De Laurentiis furioso con Giuntoli per Lobotka: “Chi mi hai preso?” Il retroscena Leggi tutta la notizia su Napolipiu.com (Di lunedì 7 ottobre 2024), da incoma perno del Napoli di Conte Stanislav, centrocampista slovacco del Napoli, sta confermando il suo valore anche sotto la guida di Antonio Conte, diventando uno dei pilastri del gioco azzurro. Eppure, non tutti erano convinti del suo acquisto iniziale. Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha svelato un curiososulla reazione di Aurelio Dedopo l’arrivo dinel gennaio 2020. Il difficile inizio diarrivò al Napoli dal Celta Vigo per una cifra di circa 20 milioni di euro, ma i suoi primi mesi non furono facili. Durante la gestione di Gattuso, il centrocampista non riusciva a trovare spazio e sembrava lontano dal poter giustificare l’investimento fatto dal club.

