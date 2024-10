Damiano David debutta da solista: “Con i Maneskin siamo amici come prima. La nostra è una pausa, un erasmus” (Di lunedì 7 ottobre 2024) Damiano David è stato ospite della prima puntata della nuova stagione di Che Tempo Che Fa. A Fabio Fazio ha parlato del futuro della band, della sua carriera da solista e dei progetti che ha con la sua fidanzata Dove Cameron. Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 7 ottobre 2024)è stato ospite dellapuntata della nuova stagione di Che Tempo Che Fa. A Fabio Fazio ha parlato del futuro della band, della sua carriera dae dei progetti che ha con la sua fidanzata Dove Cameron.

Fanpage.it - Damiano David debutta da solista: “Con i Maneskin siamo amici come prima. La nostra è una pausa, un erasmus”

Damiano David dei Måneskin debutta come solista con ‘Silverlines’ - Insieme alla traccia, è stato rilasciato anche il video ufficiale, già disponibile online. Il brano è frutto della collaborazione con Labrinth, cantautore e produttore britannico, che ha anche curato la produzione. Oggi, venerdì 27 settembre, è stato pubblicato ´Silverlines´, il primo singolo ... (Leggi la notizia)

L’esperienza solista di Damiano David e il futuro dei Maneskin - Il primo lo si è visto spesso in compagnia di rockstar internazionali, ospite dei concerti di gente come Tom Morello, ex Rage Against the Machine, già al fianco della band romana nel brano Gossip, dall’ultimo album Rush, o di Patty Smith. Perché mai si dovrebbe fermare una macchina di quella ... (Leggi la notizia)

Damiano David su Silverlines, primo singolo solista: “Ho dovuto scavare più a fondo dentro me stesso” - Sul debutto di Silverlines ha dichiarato: “Questo brano è speciale…A volte ascolti una canzone e pensi: ‘Oh mio dio, parla di me…’ È stato meraviglioso per me lavorare con un artista di grande valore ed anche sul brano che fondamentalmente descrive un mio viaggio interiore”. È il giorno di Damiano ... (Leggi la notizia)