Concorrente confonde il nome della compagna con quello della ex | gelo in studio a Chissà chi è? con Amadeus imbarazzato

Attimi di panico al game show di Amadeus "Chissà chi è". Infatti uno dei concorrenti, mentre si stava presentando, ha sbagliato il nome della sua attuale fidanzata, con la quale sta da 9 anni. Attimi di gelo in studio quando il ragazzo ha chiamato per errore la sua compagna con il nome della sua ex. Dopo alcuni momenti di imbarazzo, sono scattati gli applausi divertiti tra il pubblico, mentre il conduttore Amadeus si metteva le mani in volto perché incredulo. "Come si chiama la tua ragazza?", aveva chiesto Amadeus. "Valentina. No! Arianna. Si chiama Arianna!". Il conduttore ha sottolineato: "Ha detto il nome di un'altra? È una situazione drammaticaDevo capire come aiutare quest'uomo. L'altra chi è?". Sconsolato il Concorrente ha ammesso: "Una ex. Mi sono rovinato, lo so. Si può cancellare?".

