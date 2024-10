Come sta il ragazzo di 19 anni intervenuto a difendere la madre dal compagno e ferito da un colpo di pistola (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il 19enne ferito da un colpo di pistola dal suo patrigno è fuori pericolo, resta però in terapia intensiva: era intervenuto a soccorrere la madre presa a schiaffi dal compagno. (Fanpage.it) (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il 19enneda undidal suo patrigno è fuori pericolo, resta però in terapia intensiva: eraa soccorrere lapresa a schiaffi dal

Fanpage.it - Come sta il ragazzo di 19 anni intervenuto a difendere la madre dal compagno e ferito da un colpo di pistola

