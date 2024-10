Colpita da un malore mentre è sul balcone, 32enne cade giù dal terzo piano del palazzo: è grave (Di lunedì 7 ottobre 2024) CONEGLIANO (TREVISO) - Era sul balcone quando, all?improvviso, è caduta di sotto. a causa di un malore. La testa che gira, l?appoggio che manca e lei, 32enne, precipita dal Ilgazzettino.it - Colpita da un malore mentre è sul balcone, 32enne cade giù dal terzo piano del palazzo: è grave Leggi tutta la notizia su Ilgazzettino.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) CONEGLIANO (TREVISO) - Era sulquando, all?improvviso, è caduta di sotto. a causa di un. La testa che gira, l?appoggio che manca e lei,, precipita dal

