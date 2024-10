Classifica film al botteghino (30 settembre – 6 ottobre) (Di lunedì 7 ottobre 2024) Di seguito la Classifica al box office nei cinema italiani dei film proiettati in Italia dal 30 settembre al 6 ottobre. 1 Joker – Folie À Deux Regia: Todd Phillips Cast: Brian Donahue, Ellen Yuen, Holden Goodman, Geoffrey Gould Azione, Drammatico – USA 2024, 138 min. 2 Vermiglio Regia: Maura Delpero Cast: Sara Serraiocco, Carlotta Gamba, Orietta Notari, Martina Scrinzi Drammatico, Italia, Francia, Belgio 2024, 119 min. 3 CATTIVISSIMO ME 4 Regia: Chris Renaud, Patrick Delage Cast: Miranda Cosgrove, Joey King, Chloe Fineman, Stephen Colbert Animazione, Avventura – Stati Uniti 2024, 95 min 4 Il tempo che ci vuole Regia: Francesca Comencini Cast: Luigi Bindi, Giuseppe Lo Piccolo, Luca Massaro, Lallo Circosta Drammatico, Italia 2024, 110 min. Leggi tutta la notizia su .com (Di lunedì 7 ottobre 2024) Di seguito laal box office nei cinema italiani deiproiettati in Italia dal 30al 6. 1 Joker – Folie À Deux Regia: Todd Phillips Cast: Brian Donahue, Ellen Yuen, Holden Goodman, Geoffrey Gould Azione, Drammatico – USA 2024, 138 min. 2 Vermiglio Regia: Maura Delpero Cast: Sara Serraiocco, Carlotta Gamba, Orietta Notari, Martina Scrinzi Drammatico, Italia, Francia, Belgio 2024, 119 min. 3 CATTIVISSIMO ME 4 Regia: Chris Renaud, Patrick Delage Cast: Miranda Cosgrove, Joey King, Chloe Fineman, Stephen Colbert Animazione, Avventura – Stati Uniti 2024, 95 min 4 Il tempo che ci vuole Regia: Francesca Comencini Cast: Luigi Bindi, Giuseppe Lo Piccolo, Luca Massaro, Lallo Circosta Drammatico, Italia 2024, 110 min.

