Thesocialpost.it - Cissy Houston, madre di Whitney Houston e cantante vincitrice di un Grammy, muore a 91 anni

Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) È scomparsa all’età di 91gospel di fama mondiale edi, nonché nonna di Bobbi Kristina.è deceduta lunedì mattina, circondata dai familiari nella sua casa in New Jersey, dove era sotto cure palliative per il morbo di Alzheimer, come confermato a TMZ dalla nuora Pat. Nel corso della sua vita,ha vissuto due tragiche perdite: quella della figliae della nipote Bobbi Kristina. Celebre è il suo grido di dolore per la nipote, quando disse: “Non sta facendo alcun progresso”, anticipando il tragico epilogo.Leggi anche: Rally del Marocco, incidente mortale: morto il motociclista francese Frédéric Baudry Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@ha lasciato un’importante eredità musicale.