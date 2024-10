Calcio: ManUtd. Ten Hag traballa, Tuchel e Xavi fra opzioni per panchina (Di lunedì 7 ottobre 2024) Martedì prevista una riunione dei vertici del club LONDRA (INGHILTERRA) - Il pari contro l'Aston Villa ha forse dato a Erik Ten Hag un altro po' di tempo per rafforzare la sua posizione ma il futuro della panchina del Manchester United resta tutto da scrivere. I nomi dei possibili successori del tec Ilgiornaleditalia.it - Calcio: ManUtd. Ten Hag traballa, Tuchel e Xavi fra opzioni per panchina Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Martedì prevista una riunione dei vertici del club LONDRA (INGHILTERRA) - Il pari contro l'Aston Villa ha forse dato a Erik Ten Hag un altro po' di tempo per rafforzare la sua posizione ma il futuro delladel Manchester United resta tutto da scrivere. I nomi dei possibili successori del tec

LIVE Bayer Leverkusen-Milan - Champions League calcio in DIRETTA : Morata in panchina - coppia Wirtz-Boniface confermata - 20:45 Alvaro Morata recuperato da Fonseca dopo il leggero fastidio percepito durante il match con il Lecce. In campionato, inoltre, il Leverkusen viene da un buon pareggio con il Bayer di Monaco lo scorso sabato che porta i padroni di casa a 10 punti e al 4° posto. Rossoneri che dovranno ... (Oasport.it)

Calcio : Al-Nassr esonera Castro - Pioli in pole position per panchina - ROMA - "Il club ha deciso di rescindere il rapporto contrattuale con l'allenatore della prima squadra Luis Castro. Il tecnico italiano in trattative ma prima di firmare deve divorziare dal Milan. Così, su"X", l'Al-Nassr ha . Apprezziamo tutti gli sforzi che ha fatto con noi e gli auguriamo il ... (Ilgiornaleditalia.it)

