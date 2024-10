.com - Calcio / Juniores Regionale Marche 2024-2025, risultati e marcatori della 3^ giornata

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Nel girone A vincono Marina, Barbara MonSerra, Aesse Senigallia e Castelfrettese, nel B il Chiesanuova è a punteggio pieno, seguito dal Fabriano Cerreto VALLESINA, 7 ottobre– Un altro weekend digiovanile è appena concluso in questi minuti e nel campionatosiamo arrivati alla terza. Ecco come è andata nelle gare dal 5 al 7 ottobre. Girone A – solo vittorie per le anconetane Volano le squadre anconetane nel girone A. Al secondo posto dietro la capolista Urbino, infatti, troviamo Aesse Senigallia, Marina e Barbara MonSerra. I senigalliesi hanno battuto 3-0 la Pergolese grazie ai gol di Diamantini, Pierini e Casavecchia. Il Marina, invece, ha vinto 7-1 contro la Fermignanese: sugli scudi Ubertini e Santarelli, autori di una doppietta a testa. Hanno segnato anche Velja, Caprari e Guarino.