Boschi Iv | Siamo il centro del centrosinistra se vuole vincere ha bisogno anche di noi

Per rispondere alle ostilità di Conte verso Iv, Boschi lancia una provocazione: il leader del M5s ha firmato i decreti Salvini e tifa Donald Trump, Renzi le unioni civili e tifa Kamala Harris, "chi è più progressista?"

