Arrampicata Coppa Europa 2024 | a Genova argento per Irina Daziano nel boulder

La prima volta di Genova come location per una manifestazione internazionale di Arrampicata sportiva ha visto l'ottimo secondo posto dell'azzurra Irina Daziano, che ha conquistato la medaglia d'argento nella tappa valida per la Coppa Europa boulder. In semifinale Daziano si è aggiudicata un posto in finale fra le migliori 8 atlete col quinto piazzamento, mentre la gara dell'altra azzurra Francesca Matuella è terminata con la 16esima posizione. In finale il team esperto di tracciatori ha proposto 4 problemi vari e spettacolari, basati sull'equilibrio, la precisione tecnica, la coordinazione e l'esplosività. La Daziano ha ampiamente dimostrato la sua capacità tecnica e la sua tenuta mentale, realizzando 4 top in modo magistrale (4 top, 4 zone, 8 e 5 tentativi).

