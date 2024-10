Alluvioni il modello Vienna | investire in prevenzione per avere pochi danni ‘Piani urbanistici previsioni esercitazioni Così abbiamo contenuto il ciclone Boris’

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Se la tempesta Boris ha flagellato diversi Paesi europei, ancora alle prese con una drammatica conta dei(e delle vittime), c’è una città che non si è fatta trovare impreparata.ha resistito, anche se inondata da precipitazioni record, come tante altre città dell’Austria, ma anche di Romania, Repubblica Ceca e Polonia. Delle ventidue vittime accertate, cinque hanno perso la vita in Austria (in Bassa Austria la situazione più drammatica), ma nessuna a, dove è caduta una quantità d’acqua pari a cinque volte la media di settembre. Il fiume più piccolo della capitale, il Wienfliuss, ha raggiunto i binari di una metropolitana con livelli che non si vedevano da circa un secolo, ma rispetto alla minaccia del Danubio la città ha retto, perché può contare su un sistema di protezione che ha una lunga storia. (Ilfattoquotidiano.it)