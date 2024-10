Allerta arancione in Emilia Romagna, temporali forti e fiumi sotto osservazione (Di lunedì 7 ottobre 2024) Bologna, 7 ottobre 2024 – E’ arrivato il freddo e le temperature si sono abbassate. Entriamo nel vivo dell’autunno ci si prepara ad accendere il riscaldamento in tutte le zone dell’Emilia Romagna. E dopo il maltempo che ha colpito la Romagna con conseguente rabbia degli alluvionati che chiedono i risarcimenti in seguito all’ennesimo disastro, tornano ancora le perturbazioni e i temporali in regione. Allerta meteo arancione e gialla: ecco dove Infatti gli esperti meteorologi di Arpae hanno diffuso un’Allerta meteo arancione per la giornata di domani, martedì 8 ottobre. L’Allerta arancione è stata emanata per piene dei fiumi, frane e piene dei corsi minori. Mentre ce n’è anche una gialla per temporali e vento. Ilrestodelcarlino.it - Allerta arancione in Emilia Romagna, temporali forti e fiumi sotto osservazione Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Bologna, 7 ottobre 2024 – E’ arrivato il freddo e le temperature si sono abbassate. Entriamo nel vivo dell’autunno ci si prepara ad accendere il riscaldamento in tutte le zone dell’. E dopo il maltempo che ha colpito lacon conseguente rabbia degli alluvionati che chiedono i risarcimenti in seguito all’ennesimo disastro, tornano ancora le perturbazioni e iin regione.meteoe gialla: ecco dove Infatti gli esperti meteorologi di Arpae hanno diffuso un’meteoper la giornata di domani, martedì 8 ottobre. L’è stata emanata per piene dei, frane e piene dei corsi minori. Mentre ce n’è anche una gialla pere vento.

