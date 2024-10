All'alt della polizia fa una brusca deviazione e scappa: nascondeva la coca sotto il sedile, arrestato (Di lunedì 7 ottobre 2024) Detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Con questa accusa, a Partinico, i poliziotti hanno arrestato un 32enne. L'operazione è scattata nell’ambito dei servizi di prevenzione e controllo del territorio svolta anche in provincia dalla polizia. In azione il personale del commissariato di Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Con questa accusa, a Partinico, i poliziotti hannoun 32enne. L'operazione è scattata nell’ambito dei servizi di prevenzione e controllo del territorio svolta anche in provincia dalla. In azione il personale del commissariato di

