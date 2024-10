Ilfattoquotidiano.it - “Abbiamo condiviso lo stesso uomo. Scoprirlo è stato uno choc. La separazione? Dovevamo trovare noi stesse”: Paola e Chiara si raccontano nel loro nuovo libro “Sisters”

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Da Sanremo a Sanremo: è il filo conduttore che lega la carriera di entrambe. Dal 1997, quando hanno vinto le Nuove Proposte con Amici come prima, al 2023, quando sono tornate all’Ariston, tra i Big, per una reunion che tutti ifan speravano. Sì, perché siamo abituati a vedereIezzi, il duo di sorelle icone della musica italiana, come se fossero un tutt’uno. Ma c’è chi ricorda meno quel lungo periodo, durato dieci anni, in cui le due cantanti si sono separate, sciogliendo quel gruppo musicale amato da molti fan. E sui motivi di una così dosa, nessuna delle due si era mai scomposta. Ora, però, hanno deciso di raccontarlo. Ospiti a Timeline per presentare il, ““,hanno affrontato proprio il tema della