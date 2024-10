Lanazione.it - A Firenze nascono 4 asili nido comunali

(Di lunedì 7 ottobre 2024), 7 ottobre 2024 - Aquattro nuoviche saranno pronti per l'anno educativo 2026-2027 con un investimento complessivo di 4,3 milioni di euro: i nuovi posti saranno almeno 195, oltre 45 dei quali verranno riservati ai piccoli tra i 3 e i 12 mesi. È quanto presentato stamani a Palazzo Vecchio dall'assessora all'educazione Benedetta Albanese. I quattro nuovi servizi saranno ospitati in due edifici in via Villamagna (Quartiere 3) e alla scuola Balducci (Q5), oltre che all'interno delle strutture di via Nicolodi (Q2) e della scuola Capuana (Q5).    Nel dettaglio i finanziamenti Pnrr ottenuti dal Comune diper i quattro nuoviammontano a oltre 3,2 milioni di euro, mentre il cofinanziamento del Comune diè di 1,1 milioni.