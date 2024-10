A Bologna prove di intesa. De Pascale chiama Conte (Di lunedì 7 ottobre 2024) Michele de Pascale e Giuseppe Conte si sentiranno questa mattina per parlare, ancora una volta, di come ‘aggiustare’ il campo largo cannoneggiato dagli screzi tra Movimento Cinque Stelle e Italia Viva a livello nazionale. Una nuova telefonata quella di stamattina, dopo altre intercorse la settimana scorsa, per cercare di arrivare a un accordo definitivo che tenga tutti nella coalizione di centrosinistra. L’ottimismo continua a essere robusto, e l’Emilia-Romagna potrebbe fare eccezione alle divisioni nel centrosinistra che invece verranno perpetrate altrove. (Di lunedì 7 ottobre 2024) Michele dee Giuseppesi sentiranno questa mattina per parlare, ancora una volta, di come ‘aggiustare’ il campo largo cannoneggiato dagli screzi tra Movimento Cinque Stelle e Italia Viva a livello nazionale. Una nuova telefonata quella di stamattina, dopo altre intercorse la settimana scorsa, per cercare di arrivare a un accordo definitivo che tenga tutti nella coalizione di centrosinistra. L’ottimismo continua a essere robusto, e l’Emilia-Romagna potrebbe fare eccezione alle divisioni nel centrosinistra che invece verranno perpetrate altrove. (Ilrestodelcarlino.it)

