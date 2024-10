7 Ottobre, Giorgia Meloni partecipa a commemorazione al Tempio Maggiore di Roma (Di lunedì 7 ottobre 2024) Giorgia Meloni ha partecipato al Tempio Maggiore – nel quartiere ebraico di Roma – alla commemorazione per il primo anno dall’attacco del 7 Ottobre. Dopo aver assistito alla cerimonia, la premier ha poi lasciato la sinagoga senza fermarsi a parlare con i cronisti. Presenti all’evento, tra i ranghi del governo anche il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, quellod egli Interni Matteo Piantedosi, il titolare dell’Istruzione Giuseppe Valditara, il ministro della Giustizia Carlo Nordio e il ministro dello Sport Andrea Abodi. Lapresse.it - 7 Ottobre, Giorgia Meloni partecipa a commemorazione al Tempio Maggiore di Roma Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di lunedì 7 ottobre 2024)hato al– nel quartiere ebraico di– allaper il primo anno dall’attacco del 7. Dopo aver assistito alla cerimonia, la premier ha poi lasciato la sinagoga senza fermarsi a parlare con i cronisti. Presenti all’evento, tra i ranghi del governo anche il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, quellod egli Interni Matteo Piantedosi, il titolare dell’Istruzione Giuseppe Valditara, il ministro della Giustizia Carlo Nordio e il ministro dello Sport Andrea Abodi.

7 Ottobre - Giorgia Meloni in sinagoga a Roma : la premier alle celebrazioni della comunità ebraica - La presidente del Consiglio ha partecipato al Tempio Maggiore – nel quartiere ebraico di Roma – alla commemorazione per il primo anno dall’attacco del 7 ottobre. Dopo aver assistito alla cerimonia, la premier ha poi lasciato la sinagoga senza fermarsi a parlare con i cronisti. Presenti all’evento, ... (Lapresse.it)

Roma - allerta sicurezza per l’anniversario della strage del 7 ottobre. Giorgia Meloni farà visita alla Sinagoga - I commenti della comunità ebraica sul corteo pro Palestina: «Un abuso della libertà di manifestare» Alla vigilia dell’anniversario del 7 ottobre, la comunità ebraica è tornata a commentare anche gli scontri che si sono verificati ieri a Roma in occasione del corteo per la Palestina. Domani, ... (Open.online)

Roma - allerta sicurezza per l’anniversario della strage del 7 ottobre. Giorgia Meloni farà visita alla Sinagoga - «Quanto visto ieri non è stato libero pensiero, è stato abuso della libertà di manifestare di chi cerca di destabilizzare uno Stato di diritto. All’indomani del corteo per la Palestina a Roma, culminato negli scontri tra manifestanti e polizia in piazzale Ostiense, cresce l’allerta in vista del ... (Open.online)