Vigneti sotto le bombe | le testimonianze dei vignaioli libanesi che resistono alla guerra

(Di domenica 6 ottobre 2024) Lenon risparmiano nessuno, nemmeno la terra che offre vita e vino. Idella valle di Bekaa – che si estende tra il Libano e la Siria, a circa 30 km ad est di Beirut – storica culla del vino libanese, si trovano a lottare su un fronte che non hanno scelto, in un Paese ormai dilaniato d. Le esplosioni devastano case e cantine, distruggono intere piantagioni e minacciano le vigne. Non è la prima volta che il vino in questa terra si trova a dover sopravvivere tra le macerie, ma l’intensificarsi degli attacchi e la distruzione portata dai raid aerei israeliani degli ultimi giorni rendono la resistenza deiancora più eroica. Vendemmia tra leElias Maalouf, proprietario di Chateau Rayak, non si fa illusioni. (Gamberorosso)