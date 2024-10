Via alle lezioni dell'Agrario nel carcere militare (Di domenica 6 ottobre 2024) Lunedì 7 ottobre prossimo suonerà la prima campanella nelle aule del carcere militare di Santa Maria Capua Vetere. O meglio inizieranno le lezioni dell’Agrario in presenza nelle aule dell’OPM, l’Organizzazione Penitenziaria militare di Santa Maria Capua Vetere, grazie ai docenti dell’Istituto di (Di domenica 6 ottobre 2024) Lunedì 7 ottobre prossimo suonerà la prima campanella nelle aule deldi Santa Maria Capua Vetere. O meglio inizieranno lein presenza nelle aule’OPM, l’Organizzazione Penitenziariadi Santa Maria Capua Vetere, grazie ai docenti’Istituto di (Casertanews)

Casertanews - Via alle lezioni dell' Agrario nel carcere militare

L'Amerigo Vespucci in Australia, in centinaia in fila per ammirare il veliero italiano - (LaPresse) Inaugurata il 5 ottobre la tappa australiana del Tour Mondiale di Nave Amerigo Vespucci, lo storico veliero e nave scuola della Marina Militare, ambasciatore del Made in Italy nel mondo, gi ...(video.corriere)

Guerra in Ucraina, quei sei militari nordcoreani uccisi in un raid contro i russi nel Donbass: Putin e la legione straniera - Non ci sono conferme ufficiali, ma sembra estremamente probabile che il mese scorso Pyongyang abbia spedito nei territori occupati dell’Ucraina alcune brigate del genio militare ... eppure porta con ...(corriere)

La Siria, il prossimo obiettivo del «Nuovo Ordine» di Israele - Israele (Internazionale) La Siria sarebbe fondamentale per i trasferimenti di armi dall'Iran a Hezbollah, affermano gli israeliani. Intanto il governo Netanyahu sarebbe pronto a lanciare l'attacco a T ...(ilmanifesto)