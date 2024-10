Vermiglio, una storia d’amore e silenzi. La recensione di Ciccotti (Di domenica 6 ottobre 2024) Durante la seconda guerra mondiale nel paesino di Vermiglio (Trentino) la comunità nasconde nei boschi limitrofi al villaggio un “disertore” (secondo la RSI) italiano, originario della Sicilia. Di lui, Pietro, timido e silenzioso, dallo sguardo profondo (Giuseppe De Domenico: una buona performance in sottrazione), si innamora Lucia (Martina Scrinzi: sempre perfetta ed equilibrata), la figlia più grande del bravo e severo maestro del villaggio, Cesare (Tommaso Ragno: superbo), a capo di una numerosa famiglia. I due giovani si sposano. Pietro, finita la guerra, rientra in Sicilia per andare “a trovare la madre e poi tornare”. Ma dai giornali si apprenderà che era un bigamo (senza saperlo): ed è stato ucciso dalla sua “legittima” moglie. (Di domenica 6 ottobre 2024) Durante la seconda guerra mondiale nel paesino di(Trentino) la comunità nasconde nei boschi limitrofi al villaggio un “disertore” (secondo la RSI) italiano, originario della Sicilia. Di lui, Pietro, timido eoso, dallo sguardo profondo (Giuseppe De Domenico: una buona performance in sottrazione), si innamora Lucia (Martina Scrinzi: sempre perfetta ed equilibrata), la figlia più grande del bravo e severo maestro del villaggio, Cesare (Tommaso Ragno: superbo), a capo di una numerosa famiglia. I due giovani si sposano. Pietro, finita la guerra, rientra in Sicilia per andare “a trovare la madre e poi tornare”. Ma dai giornali si apprenderà che era un bigamo (senza saperlo): ed è stato ucciso dalla sua “legittima” moglie. (Formiche)

