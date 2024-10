Teo Teocoli | Ho avuto una storia con Loredana Bertè A furia di recitare nudi eravamo un po’ arrapati A Fabio Fazio ho dato la vita poi me ne andai

(Di domenica 6 ottobre 2024) Teotorna in tour a teatro con lo show “Tutto Teo”, in cui si racconta senza fronzoli. Una lunga carriera fatta di incontri fortunati e altri meno fortunati. Insomma nulla è lasciato al caso. Alla soglia degli 80 anni, li compirà il prossimo 25 febbraio,non ha alcuna intenzione di fermarsi: “Se smetto di lavorare, vado dal prete e gli dico di preparare la fossa”, ha detto a La Stampa. Forse non tutti lo sanno, ma da piccoloha vissuto in Calabria: “La mia infanzia è stata a Reggio Calabria, non avevamo niente. Abitavamo in case piccole però c’era il giardinetto con le galline. A cinque anni il trasferimento a Milano, un trauma. A Reggio Calabria c’erano il mare, gli olivi, i bergamotti e anche il waterA Milano neanche quello: c’era solo il prato”. Teo non è stato uno studente modello: “Ero pessimo. (Ilfattoquotidiano)