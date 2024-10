Serie A, la Lazio spezza l’imbattibilità dell’Empoli: il Bologna pareggia con l’uomo in più | CLASSIFICA (Di domenica 6 ottobre 2024) Una vittoria e un pareggio nei match del pomeriggio domenicale della 7ª Giornata di Serie A. Si ferma a 6 risultati utili consecutivi il cammino dell’Empoli, fin qui imbattuto in stagione I toscani escono dall’Olimpico battuti 2-1 dalla Lazio. A Sebastiano Esposito risponde Zaccagni su assist (il quinto della stagione) di Tavares. Nella ripresa Castellanos fallisce il calcio di rigore del vantaggio ma all’84’ ci pensa Pedro a regalare 3 punti pesanti ai biancocelesti. Pareggio a reti bianche fra Bologna e Parma. I felsinei, in debito di energie dopo le fatiche di Champions League contro il Liverpool, non vanno oltre lo 0-0 contro i ragazzi di Fabio Pecchia rimasti in 10 per quasi tutto il secondo tempo a causa del rosso a Coulibaly. Tante le occasioni da ambo i lati ma manca quella che sblocca la gara per l’una o per l’altra squadra. (Di domenica 6 ottobre 2024) Una vittoria e un pareggio nei match del pomeriggio domenicale della 7ª Giornata diA. Si ferma a 6 risultati utili consecutivi il cammino, fin qui imbattuto in stagione I toscani escono dall’Olimpico battuti 2-1 dalla. A Sebastiano Esposito risponde Zaccagni su assist (il quinto della stagione) di Tavares. Nella ripresa Castellanos fallisce il calcio di rigore del vantaggio ma all’84’ ci pensa Pedro a regalare 3 punti pesanti ai biancocelesti. Pareggio a reti bianche frae Parma. I felsinei, in debito di energie dopo le fatiche di Champions League contro il Liverpool, non vanno oltre lo 0-0 contro i ragazzi di Fabio Pecchia rimasti in 10 per quasi tutto il secondo tempo a causa del rosso a Coulibaly. Tante le occasioni da ambo i lati ma manca quella che sblocca la gara per l’una o per l’altra squadra. (Calcioweb.eu)

Calcioweb.eu - Serie A la Lazio spezza l’imbattibilità dell’Empoli | il Bologna pareggia con l’uomo in più | CLASSIFICA

