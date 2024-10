Scomparso Davide Piccinali, medico specializzando al San Raffaele di Milano: potrebbe essere in difficoltà (Di domenica 6 ottobre 2024) Non si hanno notizie di Davide Piccinali da giovedì 3 ottobre. Il 39enne è medico specializzando al San Raffaele di Milano. Venerdì non si è presentato al lavoro e i colleghi hanno lanciato l'allarme. (Di domenica 6 ottobre 2024) Non si hanno notizie dida giovedì 3 ottobre. Il 39enne èal Sandi. Venerdì non si è presentato al lavoro e i colleghi hanno lanciato l'allarme. (Fanpage)

Il medico Davide Piccinali scomparso da 3 giorni: l'appello di famiglia e amici - Davide Piccinali, un medico specializzando in chirurgia generale al San Raffaele di 39 anni, è scomparso da ormai 3 giorni. La famiglia con il fratello Dario ha lanciato un appello. L'ultima volta è stato visto in zona Udine-Parco Trotter. Davide è alto 1 metro e 65, capelli lunghi e rossi... (Milanotoday)

Il medico Davide Piccinali scomparso da 3 giorni: apprensione di famiglia e amici - Davide Piccinali, un medico specializzando in chirurgia generale al San Raffaele di 39 anni, è scomparso da ormai 3 giorni. La famiglia ha lanciato un appello. L'ultima volta è stato visto in zona Udine-Parco Trotter. Davide è alto 1 metro e 65, capelli lunghi e rossi, occhi azzurri e... (Milanotoday)

Davide Piccinali scomparso, l’ansia della famiglia del medico - Poi era tornato a Milano, nella sua casa di via Clitumno, in zona via Padova, poco distante dal Parco Trotter. Temiamo che gli posso essere successo qualcosa”. La famiglia resta in attesa di un suo cenno o, comunque, di una segnalazione che lo riguardi. “Non c’era alcuna traccia di lui, solo la ... (Ilgiorno)