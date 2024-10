San Donato Tavarnelle-Livorno 0-0, pareggio a reti bianche per gli amaranto (Di domenica 6 ottobre 2024) Tavarnelle 6 ottobre 2024, Gara senza emozioni quella tra San Donato Tavarnelle e Unione Sportiva Livorno 1915. Allo stadio Pianigiani finisce 0-0 con entrambe le squadre che recriminano un’occasione clamorosamente fallita per parte. La prima, quella dei padroni di casa nel primo tempo, con Sylla che a tu per tu con il portiere viene ipnotizzato da uno strepitoso Tani. Per gli amaranto invece l’azione che lascia l’amaro in bocca è arrivata al novantesimo con Simone Rossetti che, al primo vero cross in area di rigore, colpisce il palo dopo una bella girata di testa. Mister Paolo Indiani schiera nel suo 4-2-3-1 Filippo Tani in porta con Edoardo D’Ancona e Lorenzo Calvosa ai lati e Duccio Brenna e Giacomo Risaliti al centro. In mezzo al campo Zaccaria Hamlili e Filippo Bellini. (Di domenica 6 ottobre 2024)6 ottobre 2024, Gara senza emozioni quella tra Sane Unione Sportiva1915. Allo stadio Pianigiani finisce 0-0 con entrambe le squadre che recriminano un’occasione clamorosamente fallita per parte. La prima, quella dei padroni di casa nel primo tempo, con Sylla che a tu per tu con il portiere viene ipnotizzato da uno strepitoso Tani. Per gliinvece l’azione che lascia l’amaro in bocca è arrivata al novantesimo con Simone Rossetti che, al primo vero cross in area di rigore, colpisce il palo dopo una bella girata di testa. Mister Paolo Indiani schiera nel suo 4-2-3-1 Filippo Tani in porta con Edoardo D’Ancona e Lorenzo Calvosa ai lati e Duccio Brenna e Giacomo Risaliti al centro. In mezzo al campo Zaccaria Hamlili e Filippo Bellini. (Sport.quotidiano)

Sport.quotidiano - San Donato Tavarnelle-Livorno 0-0 pareggio a reti bianche per gli amaranto

