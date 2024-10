Premio Andrea Parodi | nel cast anche l’argentina Teresa Parodi

(Di domenica 6 ottobre 2024) foto di Augustín Dusserre – Ignazio ArnedoCAGLIARI – Completato il parterre degli ospiti dell’edizione 2024 del, in programma al Teatro Massimo di Cagliari dal 10 al 12 ottobre e come sempre incentrato sulla world music e a ingresso gratuito. Dalarriverà, artista fondamentale della musica e della cultura del suo paese e più in generale ma di tutta l’America Latina, che riceverà ilWorld Music International, assegnato ad artisti internazionali di rilievo appunto nel campo della world music. Gli altri ospiti sono già stati annunciati, a partire da due cantautrici italiane di grande valore come Patrizia Laquidara e ?Flo. (Lopinionista.it)