Picchia la madre sul bus, che deve fermare la corsa: denunciata 27enne (Di domenica 6 ottobre 2024) Intervento dei carabinieri a Caldaro, provincia di Bolzano, per sedare una lite su autobus. Erano da poco passate le 20 di sabato quando, al 112 è arrivata una richiesta d'intervento per un'accesa lite in atto tra tre donne sull'autobus della linea 131 direzione Bolzano, a Caldaro all'altezza di (Trentotoday)

Picchiata a scuola dalle bulle: 14enne perde un dente, interviene la madre e viene presa a pugni anche lei. La lite per le sigarette - NOVENTA PADOVANA (PADOVA) - Scene di ordinaria follia alla scuola Dieffe di Noventa Padovana. Una ragazzina di 14 anni, per futili motivi, è stata aggredita da alcune compagne di classe che... (Ilgazzettino)

Lite per le feci del cane, poliziotto picchiato dai vicini: condannati un uomo e suo genero - Una Lite condominiale scoppiata per i "bisognini" di un cane trovati lungo la scala condominiale finisce in tribunale. Il giudice monocratico Maria La Scala ha condannato a sei mesi un uomo di 75 anni e il genero di 53 perché avrebbero aggredito a Bonagia un vicino. Si tratta di un poliziotto... (Palermotoday)

Lite in famiglia, minaccia il padre con un coltello e poi lo picchia: denunciato - Gli agenti del Commissariato di Foligno sono intervenuti in un’abitazione della città dove era stata segnalata una violenta Lite in famiglia. Giunti sul posto, i poliziotti hanno preso contatti con il richiedente, il quale ha riferito che il figlio, albanese di 23 anni, con precedenti di... (Perugiatoday)