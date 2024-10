Pd spaccato a Castorano | | Incontriamoci

(Di domenica 6 ottobre 2024) Il Pd aha due anime che non si parlano più. Siamo difronte ai soliti problemi irrisolti dei dem. "Vogliamo confrontarci – dice la parte Pd che non governa – con la maggioranza che dimentica chi ha lavorato in passato per raggiungere questi risultati. E’ necessario un incontro alla luce del sole, perché non sono i temi a dividerci, ma i personalismi". Al centro della discussione la visita del senatore e commissario per la Ricostruzione post sisma, Guido Castelli, dell’agosto scorso, ricevuto in sala consiliare dalla sindaca Rossana Cicconi e da tutta l’amministrazione comunale, con il consigliere Andrea Carlini a fare gli onori di casa. A oltre un mese di distanza nel piccolo borgo, considerato roccaforte della sinistra dalla notte dei tempi, spuntano manifesti, che lasciano poco spazio alla fantasia. (Ilrestodelcarlino)