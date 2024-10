“Novità in arrivo”. Ballando con le stelle, l’annuncio di Barbara D’Urso davatni a Selvaggia Lucarelli (Di domenica 6 ottobre 2024) La puntata di ieri di Ballando con le stelle è stata forse una delle migliori di sempre. Il duello Selvaggia Lucarelli e Barbara D’Urso ha monopolizzato la serata (e ripagato l’attesa dei fan). L’esibizione della D’Urso è stata anticipata da un video intervista nella quale ha raccontato: “Quando mi è stato detto ‘ballerina per una notte’, io mi sono detta ‘ballerina di che? Non sono capace’. Io ogni tanto faccio delle lezioni di danza e lo mostro su Instagram, sono piccole cose e sempre quelle”. >> “Non l’ha neanche salutata“. Ballando con le stelle, il gesto di Barbara D’Urso sulla Lucarelli fa discutere: delirio sui social “Allora mi sono messa sotto alcuni giorni, ma ho tantissima ansia. Nemmeno al debutto di una mia trasmissione come conduttrice. Quando sono entrata qui in studio mi è preso un colpo. (Di domenica 6 ottobre 2024) La puntata di ieri dicon leè stata forse una delle migliori di sempre. Il duelloha monopolizzato la serata (e ripagato l’attesa dei fan). L’esibizione dellaè stata anticipata da un video intervista nella quale ha raccontato: “Quando mi è stato detto ‘ballerina per una notte’, io mi sono detta ‘ballerina di che? Non sono capace’. Io ogni tanto faccio delle lezioni di danza e lo mostro su Instagram, sono piccole cose e sempre quelle”. >> “Non l’ha neanche salutata“.con le, il gesto disullafa discutere: delirio sui social “Allora mi sono messa sotto alcuni giorni, ma ho tantissima ansia. Nemmeno al debutto di una mia trasmissione come conduttrice. Quando sono entrata qui in studio mi è preso un colpo. (Caffeinamagazine)

