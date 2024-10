Nicola Pallado fa una rivelazione su un nuovo gieffino | Ci siamo sentiti

(Di domenica 6 ottobre 2024) Imprenditrice digitale, influencer esocial, Nicoleinsieme a Gianmarco Zagato conduce il podcast di successo Tavolo Parcheggio e nell’ultimo episodio ha fatto unasu uno dei gieffini. La youtuber ha confessato di aver sentito per un mese o due uno dei gieffini della nuova edizione, Lorenzo Spolverato (adesso al centro di un quadrilatero nella casa del Grande Fratello). “L’altra sera ho guardato il Grande Fratello. Vedo la puntata e vedo un tipo con cui io mi sono sentita. Ciscritti per un periodo. Chi è? Loro lo capiscono subito. Si chiama Lorenzo. Ciscritti per un mesetto o due, ma non cimai visti perché lui è di Milano. Amico di penna? Era un po’ un flirt, ci scambiavamo un po’ di messaggi. E quindi quando l’ho visto nella casa io l’ho subito riconosciuto”. (Biccy.it)