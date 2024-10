MotoGP Franco Morbidelli | Peccato per i primi giri potevo fare meglio Il duello con Binder…

(Di domenica 6 ottobre 2024) Non può che essere soddisfattodopo la sua quinta posizione nel Gran Premio del Giappone, sedicesimo e quintultimo appuntamento del Mondiale di2024. Sul tracciato di Motegi il pilota del team Ducati Pramac ha concluso una prova solida, ma senza particolari guizzi, centrando un risultato importante, anche se il distacco dalla vetta non possa certo renderlo felice. La gara nipponica infatti ha visto la vittoria di Pecco Bagnaia davanti a Jorge Martin quindi terzo Marc Marquez a 3.8. Si ferma in quarta posizione Enea Bastianini a 4.5, mentre è quintoa 17.9. I distacchi iniziano a farsi pesanti. Si passa poi alla sesta posizione di Brad Binder a 18.5, quindi in settima Marco Bezzecchi a 19.3, davanti a Fabio Di Giannantonio, ottavo a 20.1. Completano la top10 Aleix Espargarò nono a 30 secondi e Jack Miller decimo a 31.1. (Oasport)