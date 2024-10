Monza-Roma finisce 1-1, a Dovbyk risponde Dany Mota (Di domenica 6 ottobre 2024) Roma (ITALPRESS) – La Roma non va oltre un pareggio per 1-1 contro il Monza nel match dell’U-Power Stadium valevole per la settima giornata del campionato di Serie A. Al gol dei capitolini di Artem Dovbyk risponde Dany Mota. Un pareggio che serve poco a Ivan Juric e che potrebbe invece dare ossigeno ad Alessandro Nesta. La compagine giallorossa, priva di Dybala, si rende protagonista di una partenza abbastanza aggressiva, facendo molto possesso palla, ma senza riuscire a creare particolari problemi dalle parti di Pizzignacco. Al 15? i ragazzi di Juric vanno a segno con Artem Dovbyk, dopo una traversa colpita da Konè, ma il gol viene subito annullato per un fuorigioco dell’attaccante ucraino. Due minuti più tardi Bianco trova l’imbucata per Maldini, che calcia verso la porta: Svilar si oppone con i piede e nega il gol all’ex Milan. (Di domenica 6 ottobre 2024)(ITALPRESS) – Lanon va oltre un pareggio per 1-1 contro ilnel match dell’U-Power Stadium valevole per la settima giornata del campionato di Serie A. Al gol dei capitolini di Artem. Un pareggio che serve poco a Ivan Juric e che potrebbe invece dare ossigeno ad Alessandro Nesta. La compagine giallorossa, priva di Dybala, si rende protagonista di una partenza abbastanza aggressiva, facendo molto possesso palla, ma senza riuscire a creare particolari problemi dalle parti di Pizzignacco. Al 15? i ragazzi di Juric vanno a segno con Artem, dopo una traversa colpita da Konè, ma il gol viene subito annullato per un fuorigioco dell’attaccante ucraino. Due minuti più tardi Bianco trova l’imbucata per Maldini, che calcia verso la porta: Svilar si oppone con i piede e nega il gol all’ex Milan. (Ildenaro.it)

La Roma frena a Monza, Dany Mota risponde a Dovbyk e finisce 1-1 - . Gli ospiti passano in vantaggio al 61' con Dovbyk ma vengono raggiunti da Dany Mota al 70'. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. (Adnkronos) – La Roma manca la terza vittoria di fila in Serie A sotto la gestione Juric. I giallorossi frenano a ... (Webmagazine24.it)

Rabbia Roma dopo Monza, il ds Ghisolfi e Bandanzi: E’ inaccetabile - Baldanzi furioso, l’arbitro non ha detto la verità Ghisolfi non accetta il verdetto del campo e insiste sulla mancata decisione di non dare il rigore alla Roma nella parte finale della gara: “L’arbitro potrebbe non vedere, ma perché il Var non interviene? Esigo rispetto per tutti, per i ... (Cityrumors.it)

Roma furiosa, Ghisolfi sbotta dopo Monza: “è inaccettabile” - Dobbiamo imparare a buttarla dentro più spesso. “Non sono solito venire a parlare dell’arbitraggio ma quello che è accaduto oggi è inaccettabile. In questo momento gira un po’ così, poi possiamo aggiungere anche il rigore che completa l’opera, ma la prestazione è stata di alto livello. La squadra ... (Calcioweb.eu)

LIVE FV, FIORENTINA-MILAN 2-1: FINISCE QUI. DECIDONO GUDMUNDSSON E DE GEA - 95' - FINISCE QUI!! SECONDA VITTORIA IN CAMPOIONATO PER LA FIORENTINA!!! 95' - Giallo per Bove. Finale teso al Franchi. 94' - TRAVERSA DI KEAN!!!! Il centrvanti azzurro prova ...(firenzeviola.it)

monza-roma, disastro Var e abitro: su Baldanzi un rigore solare - Il romano La Penna non vede il pestone di Kyriakopoulos (già ammonito) e da Lissone non lo richiamano: è il terzo rigore clamoroso non concesso da inizio stagione ...(ilromanista.eu)

roma, solo un pari a monza. Ghisolfi furioso: "Su Baldanzi era rigore, perché Var non interviene?" - Il finale in Brianza è 1-1. Palo di Koné nel primo tempo. A fine gara interviene il ds giallorosso: "Esigo rispetto" ...(rainews.it)